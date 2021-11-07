ERDOĞAN ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU BARAJI YILDA 3 MİLYAR TL'LİK KATKI SAĞLAYACAK - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

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ERDOĞAN ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU BARAJI YILDA 3 MİLYAR TL'LİK KATKI SAĞLAYACAK - TAMAMI FTP'DE

07.11.2021 11:31

Batman'da toplu açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Dünya çapında önemli bir proje olan Ilısı Barajı'nın açılışını yaptıklarını belirterek, Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü.

Batman'da toplu açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Dünya çapında önemli bir proje olan Ilısı Barajı'nın açılışını yaptıklarını belirterek, Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü. Hamdolsun bu engellerin hepsini aşarak Batman'ı bu hizmete kavuşturduk dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Sizleri Allah için seviyorumö diye başladığı konuşmasında, Elbette sadece Ilısu'yla yetinmiyoruz. Bugün kamu yatırımlarının ve OSB'deki fabrikaların da resmi açılışlarını yapıyoruz. Resmi açılışlarını yaptığımız bu fabrikalar sayesinde şehrimize 4 bin ilave istihdam sağlanmıştır. Bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz. Yeni bir OSB'nin de kuruluşuna başladık dedi.

'36 FABRİKAYI HİZMETE AÇIYORUZ'

Eğitimde 432 derslikli 26 okulu, 400 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunu, spor salonunu bugün hizmete açtıklarını belirten Erdoğan şunları söyledi

440 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni, 112 acil istasyonunu, sağlık külliyesini, 15 bin seyirci kapasiteli stadyumun dahil olduğu spor komplekslerini bugün hizmete açıyoruz. 36 fabrikayı hizmete açıyoruz. Raman Dağı tarafında yeni bir organize sanayinin kuruluşuna başladık. Batman tıpkı çevresindeki Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Mardin gibi yıllarca terör zulmünün altında acılar çekmiş bir şehrimizdir. Vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk. 20 yıl öncenin Batman'ıyla bugünkü Batman'ı kıyasladığımızda, nereden nereye. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Batman terör zulmü altında acılar çekmiş, kayıplar vermiş bir şehirdir. Türkiye'nin 81 ilinin tamamını da aynı seviyede eğitim, sağlık, ulaşım, adalet, spor gibi kamu alt yapılarıyla donattık. Köyünde, ilçesinde, ilinde hayatını sürdüren vatandaşların temel hizmetlerden yararlanabilmek için İstanbul'a, Ankara'ya gitmek zorunda kalmalarının önüne geçtik. Terör örgütünün buradaki insanlarımız üzerinde zorla kurduğu vesayeti paramparça ettik. 19 yılda Batman'a 16 milyar liralık yatırım yaptık. Batman'daki çiftçilerimize 16 yılda 1 milyar liralık tarımsal destek verdik. Biz buyuz, biz eser üretiriz.

'10 BÜYÜKELÇİ BİZE AKIL VERMEYE KALKIYOR'

Terör örgütü yöneticilerinin kendilerine çözümü reddetmeleri konusunda baskı yapıldığını söylediğini hatırlanan Erdoğan, Bu azgın ruhun devri artık sona ermektedir. Bay Kemal ne diyor, gelirse Kandil'i yerle yeksan edecekmiş. Bay Kemal bu millet bu devleti sana teslim eder mi HDP ve İYİ Parti'ye devlet teslim edilir mi 10 tane Büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye kalkıyor. Bunlara en büyük desteği de içimizden birileri veriyor. Biz biriz beraberiz. Hep birlikte inşallah Türkiye'yiz. Ne Türkiye'nin ne bölgenin geleceğinde terör örgütünün yeri yoktur, olmayacaktır. Biz biriz beraberiz. Hep birlikte inşallah Türkiye'yiz. Ne Türkiye'nin ne bölgenin geleceğinde terör örgütünün yeri yoktur, olmayacaktır. Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında hiçbir bağı olmadığını ispatlamıştır. Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız. 20 yıl öncenin Batman'ıyla bugünkü Batman'ı kıyasladığımızda, nereden nereye. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Batman terör zulmü altında acılar çekmiş kayıplar vermiş bir şehirdir. Türkiye'nin 81 ilinin tamamını da aynı seviyede eğitim, sağlık, ulaşım, adalet, spor gibi kamu altyapılarıyla donattık. Köyünde, ilçesinde, ilinde hayatını sürdüren vatandaşların temel hizmetlerden yararlanabilmek için İstanbul'a, Ankara'ya gitmek zorunda kalmalarının önüne geçtik. Terör örgütünün buradaki insanlarımız üzerinde zorla kurduğu vesayeti paramparça ettik. 19 yılda Batman'a 16 milyar liralık yatırım yaptık. Batman'daki çiftçilerimize 16 yılda 1 milyar liralık tarımsal destek verdik. Biz buyuz, biz eser üretiriz.

PROGRAMA BAKANLAR DA KATILDI

Erdoğan'ın Batman ve Mardin programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

ERDOĞAN ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU BARAJI YILDA 3 MİLYAR TL'LİK KATKI SAĞLAYACAK - TAMAMI FTP'DE
ERDOĞAN ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU BARAJI YILDA 3 MİLYAR TL'LİK KATKI SAĞLAYACAK - TAMAMI FTP'DE
ERDOĞAN ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU BARAJI YILDA 3 MİLYAR TL'LİK KATKI SAĞLAYACAK - TAMAMI FTP'DE
ERDOĞAN ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU BARAJI YILDA 3 MİLYAR TL'LİK KATKI SAĞLAYACAK - TAMAMI FTP'DE

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Batman, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDOĞAN ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU BARAJI YILDA 3 MİLYAR TL'LİK KATKI SAĞLAYACAK - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERDOĞAN ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU BARAJI YILDA 3 MİLYAR TL'LİK KATKI SAĞLAYACAK - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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