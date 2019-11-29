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Erdoğan: "İlk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden bir elin parmağı kadar değil göğsümüzü...
6 saat önce
Erdoğan: "İlk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden bir elin parmağı kadar değil göğsümüzü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer almasını bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "İlk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden bir elin parmağı kadar değil göğsümüzü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer almasını bekliyoruz."
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