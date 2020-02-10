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Erdoğan: "İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı, mühendislik çalışmaları...
6 saat önce
Erdoğan: "İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı, mühendislik çalışmaları sürüyor, 2022'de uzaya göndermeyi planlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı, mühendislik çalışmaları sürüyor, 2022'de uzaya göndermeyi planlıyoruz."
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