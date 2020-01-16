Erdoğan: "İlk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı bu yıl tamamlayacak ve 2021 yılında uzaya fırlatacağız."

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Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu