Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi) CHP adayı görüşmeyi 2-3 dakika olarak ifade etti ama aynı...
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Erdoğan: "(İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi) CHP adayı görüşmeyi 2-3 dakika olarak ifade etti ama aynı...

1 saat önce

Erdoğan: "(İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi) CHP adayı görüşmeyi 2-3 dakika olarak ifade etti ama aynı odada 45 dakika kaldıkları görüntülerle ispatlandı"

Erdoğan:
Erdoğan: "(İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi) CHP adayı görüşmeyi 2-3 dakika olarak ifade etti ama aynı odada 45 dakika kaldıkları görüntülerle ispatlandı"
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:18 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Güncel
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