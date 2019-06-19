Erdoğan: "(İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi) CHP adayı görüşmeyi 2-3 dakika olarak ifade etti ama aynı...
1 saat önce
Erdoğan: "(İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi) CHP adayı görüşmeyi 2-3 dakika olarak ifade etti ama aynı odada 45 dakika kaldıkları görüntülerle ispatlandı"
Erdoğan: "(İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi) CHP adayı görüşmeyi 2-3 dakika olarak ifade etti ama aynı odada 45 dakika kaldıkları görüntülerle ispatlandı"
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:18 Kaynak: AA
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