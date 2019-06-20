Erdoğan: "(İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi) Tespit ettik, görüşmenin süresi 45 dakika, aynı odada...
44 dakika önce
Erdoğan: "(İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi) Tespit ettik, görüşmenin süresi 45 dakika, aynı odada birlikte kalmışlar, yani soruları çalmışlar.
Erdoğan: "(İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi) Tespit ettik, görüşmenin süresi 45 dakika, aynı odada birlikte kalmışlar, yani soruları çalmışlar."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:19 Kaynak: AA
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