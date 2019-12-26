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Erdoğan: "(İmamoğlu'nun açıklamaları) Bunun kararını verme yetkisi bize aynı zamanda Büyükşehir...
6 saat önce
Erdoğan: "(İmamoğlu'nun açıklamaları) Bunun kararını verme yetkisi bize aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisine aittir.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "(İmamoğlu'nun açıklamaları) Bunun kararını verme yetkisi bize aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisine aittir. Senin böyle bir yetkin yok"
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