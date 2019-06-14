Erdoğan: "(İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne yönelik sözleri) Bu devletin valisine kimsenin, ben edep...
4 saat önce
Erdoğan: "(İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne yönelik sözleri) Bu devletin valisine kimsenin, ben edep ederim ağzıma alamam, bu ifadeyi kullanma hakkı yoktur"
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:55 Kaynak: AA
Erdoğan: "( İmamoğlu
'nun Ordu
Valisi'ne yönelik sözleri) Bu devletin valisine kimsenin, ben edep ederim ağzıma alamam, bu ifadeyi kullanma hakkı yoktur"
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