Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(İmamoğlu seçilirse) Belli bir süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir, o süreyi...
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Erdoğan: "(İmamoğlu seçilirse) Belli bir süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir, o süreyi...

20 dakika önce

Erdoğan: "(İmamoğlu seçilirse) Belli bir süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir, o süreyi aşmazsa zaten görevine de devam eder."

Erdoğan:
Erdoğan: " (İmamoğlu seçilirse) Belli bir süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir, o süreyi aşmazsa zaten görevine de devam eder."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:14 Kaynak: AA
İmamoğlu, Güncel
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