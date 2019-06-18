Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar"
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Erdoğan: "IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Yaşlıları Koruma Derneğinin akşam yemeğine katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Yaşlıları Koruma Derneğinin akşam yemeğine katıldı.
Erdoğan: IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:04 Kaynak: AA
Trabzon, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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