Son Dakika Haberleri: Erdoğan IMF'ye Yönelmemekte Haklı'
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Erdoğan IMF'ye Yönelmemekte Haklı'

26 dakika önce

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı siyasi riskler ekonomiyi etkiliyor.

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı siyasi riskler ekonomiyi etkiliyor. S-400 yüzünden ABD'den yaptırım olasılığı ve seçim döngüsü sebebiyle Türk Lirası diken üstünde. VOA Türkçe'ye konuşan Amerikalı ekonomi profesörü Steve Hanke çözümün IMF'den değil Türkiye'nin içinden gelmesi gerektiğini vurguladı
Erdoğan IMF'ye Yönelmemekte Haklı'
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:01 
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
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