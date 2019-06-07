Erdoğan IMF'ye Yönelmemekte Haklı'
26 dakika önce
Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı siyasi riskler ekonomiyi etkiliyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:01
'nin karşı karşıya kaldığı siyasi riskler ekonomiyi etkiliyor. S-400 yüzünden ABD
'den yaptırım olasılığı ve seçim döngüsü sebebiyle Türk Lirası diken üstünde. VOA Türkçe'ye konuşan Amerikalı ekonomi profesörü Steve Hanke
çözümün IMF'den değil Türkiye'nin içinden gelmesi gerektiğini vurguladı
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