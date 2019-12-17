Erdoğan: "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil,... - Son Dakika

Erdoğan: "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil,...

6 saat önce

Erdoğan: "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık."

Erdoğan:

Erdoğan: "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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