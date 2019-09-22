Erdoğan'ın, ABD'de başkanlık seçimi kampanyası yürüten Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler...
13 dakika önce
Erdoğan'ın, ABD'de başkanlık seçimi kampanyası yürüten Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:48 Kaynak: AA
Erdoğan'ın, ABD'de başkanlık seçimi kampanyası yürüten Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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