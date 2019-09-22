Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın, ABD'de başkanlık seçimi kampanyası yürüten Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler...
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Erdoğan'ın, ABD'de başkanlık seçimi kampanyası yürüten Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler...

13 dakika önce

Erdoğan'ın, ABD'de başkanlık seçimi kampanyası yürüten Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan'ın, ABD'de başkanlık seçimi kampanyası yürüten Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler..., System.String[]

Erdoğan'ın, ABD'de başkanlık seçimi kampanyası yürüten Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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