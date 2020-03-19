Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler iş dünyasında memnuniyetle karşılandı - Son Dakika
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Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler iş dünyasında memnuniyetle karşılandı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından Kovid-19'un etkilerini azaltmak için dün açıkladığı ekonomik tedbirler, iş dünyasınca memnuniyetle karşılandı.

Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler iş dünyasında memnuniyetle karşılandı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından Kovid-19'un etkilerini azaltmak için dün açıkladığı ekonomik tedbirler, iş dünyasınca memnuniyetle karşılandı.

Uluslararası İş Forumu Genel Başkanı ve MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durumdan geçildiğini vurgulayarak, ekonominin durumunun ne olacağının, ülkelerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesindeki başarısına bağlı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirleri olumlu karşıladıklarını belirten Yarar, "Alınan kararlar bir başlangıç olarak iş alemini memnun etmiştir. Hükümet iş başındadır. En önemli şey güven duygusudur ve iş dünyasının kendisine sahip çıkılmasını algılamasıdır. Açıklanan paketin iş dünyası ile istişare edilerek açıklanması önemlidir ve çok memnun edici şeylerdir. Memnuniyetle karşıladığımızı belirtmemiz lazım. Herkesin yeni gelişmelere göre yeni paketlerin ve önlemlerin alınacağının bilincinde olması lazım. Bu süreci hep birlikte el birliğiyle atlatacağız." dedi.

TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de alınan tedbirlerin yerinde ve zamanında olduğuna işaret ederek, "Dünya ve Türk ekonomisini değerlendirdiğimizde son yaşanan şartlarda Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz elinden geldiğince özel sektörün yanında olmuşlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu zorlu sürecin nereye evrileceğinin tahmin edilmekte zorlanıldığı bir dönemde alınan kararlar iş dünyasına nefes aldırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Açıklanan paket, devletin iş dünyasının yanında olduğunun göstergesidir"

MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka ise Kovid-19 ile mücadelede herhangi bir eksikliğin olmamasının önemini vurgulayarak, bunun yanı sıra iş dünyasının ve ticaretin canlı tutulmasının gereğine dikkati çekti.

Bu süreçte iş dünyasına verilecek desteklerin çok önemli ve kıymetli olduğunu dile getiren ve olağan dışı bir sürecin yaşandığını kaydeden Okka, "Zora giren firmalarımıza, satışları tahsilatları duran firmalarımıza devletimiz tarafından bu tür desteklerin verilmesi çok hayati. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreci hep birlikte mücadele ederek atlatacağız. Hem hastalıkla mücadele edip hem de iş hayatımızı sekteye uğratmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu açıklanan paket, iş dünyasına nefes aldırmıştır ve devletin, iş dünyasının yanında olduğunun da bir göstergesidir." diye konuştu.

Öte yandan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya İl Başkanı Atilla Sinacı da yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik paketi desteklediklerini ve bunun iş hayatına moral olduğunu belirterek, pakete yönelik desteğini şu sözlerle dile getirdi:

"Hükümetin, iş dünyası ile de istişare ederek kısa sürede tedbir paketi açıklaması çok önemli. Birlik ve beraberlik içinde süreci atlatacağız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağımızdan kuşkumuz yok. İlgili kurum ve kuruluşlara ilettiğimiz üye taleplerimizin karşılık bulması önemliydi. Paketin uygulanma sürecinde sorumlu kurum ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranılması, uygulama talimatlarının net ve anlaşılır hazırlanarak, yoruma açık bırakılmaması bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Cumhurbaşkanı, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:34 Kaynak: AA

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