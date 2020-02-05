Erdoğan'ın açıklaması sonrası dut pekmezine ilgi arttı - Son Dakika
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Erdoğan'ın açıklaması sonrası dut pekmezine ilgi arttı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs ile ilgili açıklamasında vücudun direncini artırmak için her sabah Erzurum'dan gönderilen dut pekmezinden yediğini açıklaması, bu kentte pekmeze olan ilgiyi artırdı.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs ile ilgili açıklamasında vücudun direncini artırmak için her sabah Erzurum'dan gönderilen dut pekmezinden yediğini açıklaması, bu kentte pekmeze olan ilgiyi artırdı.

? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşünde uçakta Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili açıklamada bulundu. Virüsten korunma yollarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, kendi özel tedbiri olarak, "Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası Erzurum'da pekmeze olan talep arttı. Oltu, Olur, Tortum, Uzundere, Pazaryolu ve İspir ilçelerinde üretimi yapılan pekmez, özellikle kış aylarında tüketiliyor. Erdoğan'ın açıklaması sonrası bu ilçelerde üreticilere yönelik talepler yoğunlaştı.

KARNAVAS PEKMEZİ

Erzurum'da dut pekmezi üretim yerlerinden birisi de Olur ilçesinin Karnavas Mahallesi. Patent alınan Karnavas pekmezi büyük ilgi görüyor. Tamamen doğal olarak üretilen pekmezin her türlü hastalığa şifa olduğu ileri sürülüyor. Karnavas Mahallesi sakinlerinden Şahin Aydın, "Karnavas pekmezi çok meşhur. Yıllardır çevreye satarız, kendimiz evlerimizde tüketiriz. Çeşitli hastalıklara karşı ilaç gibi kullanılır. Bugüne kadar kim almışsa organik olarak faydasını görmüş ve tüketmiştir. Halen daha dedelerimizin yaptığı şekilde bizlerde yapıp tüketmekteyiz. Cumhurbaşkanımız da hastalıklara karşı, virüslere karşı koruma sağladığını söyledi. Eskiden de bizler için ilaç gibi kullanılırdı" dedi.

PEKMEZİN YAPIMI

Karnavas Mahallesi'nde Haziran ayında ağaçlarda yetişen dutlar toplanıyor. Ağaçların altına serilen brandaların üzerin dökülen dutlar kazanlara konularak kaynatılıyor. Kazanlardan kepçeyle çıkarılan dutlar daha sonra preslenerek suyu bir kabın içine çıkarılıyor. Dut suyu, kazanlarda kaynatılıyor. Kaynatma işleminin ardından tamamen doğal olarak hiçbir katkı maddesi olmadan pekmez üretimi gerçekleştiriliyor.

DUT PEKMEZİNİN FAYDALARI

Dut pekmezi, Anadolu kültüründe hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini artırmak için sık sık tüketilen geleneksel lezzetlerin başında geliyor. Yüksek besin değeri içerdiği doğal şekerle vücudun ihtiyacı olan şekeri karşılayan dut pekmezi, özellikle kış aylarında tüketiliyor. Dut pekmezi soğuklara karşı vücudun direncini artırırken, birçok hastalığa karşı da iyi geldiği belirtiliyor.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Erzurum, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:05 Kaynak: DHA
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