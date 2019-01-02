Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın Açıklayacağı Liste Öncesi Ankara'da İttifak Mesaisi

Erdoğan'ın Açıklayacağı Liste Öncesi Ankara'da İttifak Mesaisi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ocak'ta ilçe adaylarını açıklamak üzere İzmir'e gelmesi öncesi Ankara'da son mesai yapılıyor.

Erdoğan'ın Açıklayacağı Liste Öncesi Ankara'da İttifak Mesaisi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ocak'ta ilçe adaylarını açıklamak üzere İzmir'e gelmesi öncesi Ankara'da son mesai yapılıyor.

Cumhur İttifakı AK Parti ile MHP İzmir'in hangi ilçelerinde ittifak yapacağı sorusu bugün önemli ölçüde netlik kazanacak.

İzmir'de 30 ilçenin ittifak adayları cumartesi günü aday tanıtım toplantısı ile Halkapınar Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan'ın adayları kamuoyuna tanıtmasının öncesinde ise AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci Ankara'nın yolunu tutarken, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de ittifak temasları kapsamında Ankara'da MHP Genel Merkezi'ne gitti.

Genel merkezde yapılacak görüşmelerde AK Parti ve MHP'ye hangi ilçelerin bırakılacağı netleşecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:10 Kaynak: İHA

MHP, Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Ankara, Politika
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