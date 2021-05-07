Erdoğan'ın açılışını yapacağı Uzunmehmet Camii'nde sona gelindi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente gelerek açılışını yapması beklenen Uzunmehmet Camii'nde sona gelindi. Pandemi dolayısıyla açılışı ertelenen cami ve çevresindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Karakum mevkisinde 1.5 yıl önce yapımına başlanan Uzunmehmet Camii, 8 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacaktı. Ancak tam kapanma süreci ve pandemi dolayısıyla açılış ileri bir tarihe ertelendi. Camide son hazırlıklar sürerken açılış için gün sayıyor. Bayram namazının kılınmayacağı caminin halıları yerleştirildi. Camideki minber halısı yerleştirilirken mihrap bölümündeki hazırlıklar tamamlandı.

6 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek

Camide 250 kişilik ekip hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Camide 6 bin kişinin aynı anda namaz kılabilek. 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor. Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi. 2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak. Alt katında 200 araçlık otoparkı bulunan cami için beş asansör inşa edilecek.

İhlas Haber Ajansı'nın görüntülediği Uzunmehmet Cami'inde bir ilk de gerçekleştirildi. Yerin metrelerce altından çıkartılan taş kömürü caminin bir cephesine yerleştirilecek olan mermere epoksi ile işlendi. Cami, "Ya Allah" yazısı şeklinde asılan taş kömürü ve ismiyle de varoluş sebebi olan Zonguldak'ın adeta sembolü haline geldi.

Ramazan ayı dolayısıyla minarelere mahyalar da asıldı. Caminin çevre düzenlemesi çalışmaları da ekipler tarafından hızla sürdürülüyor. Çocuk parkları, paten pisti, banklar ve seyir terasları yapılan alana çeşitli çiçekler ekildi. Projenin son hali ise tam not aldı. Öte yandan henüz çalışmaların devam etmesi sebebiyle Ramazan Bayramı namazının camide kılınamayacağı öğrenildi. - ZONGULDAK