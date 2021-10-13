Üye Girişi
Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek geldi - Son Dakika

Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek geldi

13.10.2021 07:17

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Erdoğan'ın Afganistan için çalışma grubu oluşturulması teklifine sıcak baktı. Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde konuşan Draghi, "Ben bunun ilginç bir teklif olduğunu hemen söyledim. Ama bu konuda diğer üyeler de hemfikir olmalı. Bu konuyu diğer üyelerle önümüzdeki günlerde de konuşacağız. Bilindiği üzere biz bunu AB içinde de konuşuyoruz. Uluslararası göç konusunda bir koordinasyondan yanayız" dedi.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın girişimiyle G20 ülkelerini video konferansla bir araya getiren olağanüstü zirvede, Afganistan'da ortaya çıkan acil insani duruma müdahale, terörle mücadele, ülke içinde hareket özgürlüğü ve sınırların açık kalması konuları ele alındı.

"TOPLANTI ÇOK VERİMLİYDİ"

Başbakan Draghi, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, yaptığı açıklamada, " Toplantı genel olarak çok tatmin edici ve verimliydi. Liderler, Afgan krizine ilk kez çok taraflı bir yanıt verdiler. Çok taraflılık, yeniden dünyanın önemli ülkelerinin bir çalışma planı olarak geri dönüyor." dedi.

"AFGANİSTAN'DAKİ ACİL DURUMLA İLGİLİ BİR FARKINDALIK VAR"

Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin insani bir felakete işaret ettiğini vurgulayan Draghi, "Afganistan'da büyüyen insani acil durumun ne kadar ciddi olduğuna dair yaygın bir farkındalık var. Temsilciler, kışın yaklaşmasıyla birlikte durumun nasıl hızlandığını aktardılar. Bu konuda bir anlaşma bulunabilmesi için en yüksek düzeyde vurgu yaptım." diye konuştu.

"AFGANLARA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Draghi, insani acil duruma müdahale etme yükümlülükleri olduğunu ve bunda G20'nin sorumluluğu olduğunu belirterek, "20 yıl kaldığımız Afganistan'a Afganlara karşı sorumluluklarımız var. Sorumluyuz ve müdahale etmek görevimiz." yorumunu yaptı.

"BM ESAS YÖNETİCİ OLACAK"

Acil insani durumun ele alınmasında BM'ye yetki verilmesi konusunda büyük bir istek ve fikir birliği olduğunu dile getiren Draghi, "BM'nin görevi, yardıma devam etmek için bir yol haritasına sahip olmaktır. BM insani krize yanıt vermede esas yönetici olacak." ifadelerini kullandı.

"AFGANİSTAN TERÖRE SIĞINAK OLMAMALI"

Draghi, Afganistan'ın teröristler için bir sığınak olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Afganistan'ın uluslararası terör örgütlerinin sığınağı olmaması konusunda bir uzlaşı söz konusu. Bu pek çok ülke için teröre karşı eylemlerini koordine etmesi anlamına gelmektedir." dedi.

"İNSANİ KRİZ İÇİN TALİBAN'LA TEMAS KURMAK GEREKECEK"

Taliban ile temasın resmi tanıma anlamı taşımadığını aktaran Draghi, "İnsani krizle yüzleşirken Taliban ile temas kurmak gerekecek. Ama bu onları tanıma anlamına gelmez. Onları söylediklerine göre değil, attıkları adımlara göre değerlendirmeye ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Kabil Havalimanının açık kalmasının yardımları koordine etmek için önemli olduğuna işaret eden İtalya Başbakanı, "Açık kalmazsa, yardımları organize etmek zor olur. Ayrıca halen ayrılmak isteyen, yardım isteyen insanlar var." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİSİNE DESTEK

Draghi, göç konusunda Afganistan'a komşu ülkeleri konuya dahil etmek gerektiğini ve yardımların programlanması gerektiğini şu an için bu konuda koordinasyon olmadığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamayacağını işaret ederek, bu konuda bir çalışma grubu oluşturulması fikrini gündeme getirdiği hatırlatılan Draghi, şunları kaydetti:

"Ben bunun ilginç bir teklif olduğunu hemen söyledim. Ama bu konuda diğer üyeler de hemfikir olmalı. Bu konuyu diğer üyelerle önümüzdeki günlerde de konuşacağız. Bilindiği üzere biz bunu AB içinde de konuşuyoruz. Uluslararası göç konusunda bir koordinasyondan yanayız. Bize gelenlerden başlamak üzere konuşmaya hazırız ki biz bu konuda son derece yalnız bırakılmış durumda olduğumuzu hep söyledik. Bu girişim o yönde gidiyor ama diğer üye ülkeler buna katılmaya razılar mı onu görmek lazım."

Afganistan'da ekonomik çöküşü önlemek gerektiğini dile getiren Draghi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in AB'nin Afganistan'daki insani yardımlar için 1 milyar avro yardım açıkladığı bilgisini verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in zirveye katılmamasının siyasi bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulan Draghi, iki liderin katılmamasında siyasi sebepler olduğunu düşünmediğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında, Taliban'ın kapsayıcı bir yönetim kurmaya yönlendirilmesi gerektiği mesajını veren Erdoğan "Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur" dedi. Afganistan için G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını da öneren Erdoğan, Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talip olduklarını söyledi.

Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek geldi

G20 Liderler Zirvesi, Avrupa Birliği, Afganistan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek geldi - Son Dakika


Son Dakika

ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla 08:11 ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor 07:44 Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler 00:16 Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler
Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi 22:38 Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi 20:50 Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma 20:06 Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma
Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı 19:23 Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı 18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı

Son Dakika Haberleri
08:18 CHP'li vekilin "Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok" tepkisine Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı cevap
08:10 ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla
07:45 Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar
07:43 Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor
07:19 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı
07:17 Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek geldi
07:14 Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama meydan dayağı! Polis ellerinden zar zor aldı
18:56 Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi
18:44 Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu?
18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı
CHP'li vekilin CHP'li vekilin "Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok" tepkisine Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı cevap         
08:19
Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar         
07:45
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var         
22:54
Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje         
22:10
Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak         
20:48
Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu         
20:03
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı         
17:36
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 08:25:20. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement