Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın Afişini Söktürmeyen Kadın Hem Tehdit Edildi Hem İş Yeri İşaretlendi

Erdoğan'ın Afişini Söktürmeyen Kadın Hem Tehdit Edildi Hem İş Yeri İşaretlendi

1 saat önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde seçim çalışması için bir partinin bayrağını asmak isteyen grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini sökmek istedi.

Erdoğan'ın Afişini Söktürmeyen Kadın Hem Tehdit Edildi Hem İş Yeri İşaretlendi, System.String[]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde seçim çalışması için bir partinin bayrağını asmak isteyen grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini sökmek istedi. Buna tepki gösteren kadının iş yeri gece saatlerinde kırmızı boya ile işaretlendi. Kahve işletmecisi kadın tehditler aldığını ve olayı yargıya taşıyacağını söyledi.

Dursunbey'e bağlı Göbül Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir partili kişi ile mahallede kahvecilik yapan Fatma Güven arasında afiş tartışması yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bulunduğu afişleri sökmek isteyen şahsa karşı çıkan Fatma Güven, tartıştığı kişilerce tehdit edildiğini ileri sürdü. Tartışmanın ardından gece saatlerinde aynı yere gelen kişi ya da kişiler direkte bulunan afişleri yırtarak çöpe attı. Ayrıca Hüseyin Güven'e ait olan fakat eşi Fatma Güven tarafından işletilen kahvehanenin camlarını ve duvarlarına da çeşitli işaretler koydular.

Gece saatlerinde meydana gelen olayın ardından sabah iş yerini açmak için gelen Hüseyin ve Fatma Güven çifti iş yerlerinin çeşitli işaretler ile boyandığını fark edince hemen jandarmaya ihbarda bulundular. İş yerine konulan işaretler ile ilgili konuşan Fatma Güven, "Bu işaretlerle bize mesaj verdiler. Hem iş yerimize hem de mezarlığa işaret koydular. Ben şikayetçiyim. Cumhurbaşkanımız için canımızı da isteseler veririm. Bugün de Cumhurbaşkancıyım yarın da Cumhurbaşkancıyım" dedi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çeşitli delilleri toplayarak şahısların ifadelerine başvurdu. Soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Dursunbey, Güncel
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