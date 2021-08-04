Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesi Celal Bayar Bulvarı'ndaki özel hastanenin inşaatında çalışmalar sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerini tutuşturdu. İşçilerin müdahalesine rağmen yangın, bir anda büyüdü. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü.

ERDOĞAN'IN ANITKABİR ZİYARETİ ESNASINDA GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yüksek Askerî Şûra üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada çıkan yangın Anıtkabir'den de objektiflere yansıdı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler, yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 inşaat işçisine ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle hastane inşaatının dış cephesinde ve şantiye alanında hasar meydana geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, yangına ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.