Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor - Son Dakika

İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Fetih Suresi okunması ve Yunanistan'ın tepki göstermesi sonucu başlayan tartışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılması için ciddi adımlar atıyor.

Sultanahmet Cami gibi bir formül düşünen Erdoğan'ın aklında, hem turistlerin ziyaret edebileceği hem de ibadet edilebilecek olması gibi bir plan var.

Daha önce kurmaylarına "Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması konusunda bir çalışma yapın, getirin" şeklinde talimat verildiği bilinen Erdoğan, Yunanistan'ın tavrından da rahatsız.

"BUNA MİLLETİMİZ KARAR VERİR"

Erdoğan'ın Ayasofya konusunda kararı milletin vereceğini belirterek, "Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilebilir, Sultanahmet'te olduğu gibi. Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna aziz milletimiz karar verir" dedi.

KARARNAME ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin haberine göre, Erdoğan'ın kurmayları tarafından hukuki bir çalışma başlatıldı. 24 Kasım 1934 tarihinde çıkarılan kararnameyle müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın ibadethane olarak tekrar açılması için bu kararnamenin iptal edilmesinin yeterli olup olmadığı araştırılıyor.