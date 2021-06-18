Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin "Azerbaycan toplumunda da Türkiye'nin askeri üssü konusunda ciddi bir talep söz konusu. Bu yeni anlaşma kapsamında askeri üs söz konusu olabilir mi? Şuşa Beyannamesi askeri üssü kapsıyor mu?" sorularına "Şimdi bu, açıkladığımız maddelerin dışında değil. Burada daha sonra gelişme, genişleme olabilir. Şimdilik burada daha çok, özellikle bu sınır boylarının garanti altına alınması, teminat altına alınması asıl olandır" yanıtını vermişti.

"TEHLİKELİ BİR MEYDAN OKUMA"

Erdoğan'ın bu sözleri, Rusya'da yankı uyandırdı. Ülke medyasında Türkiye'nin Azerbaycan'da askeri üs açma olasılığına geniş yer verildi. Konuya ilişkin yayımlanan haberlerde, "Türkiye'nin Azerbaycan'daki üssü Rusya için tehlikeli bir meydan okuma olacak" ve "Türkiye, Azerbaycan'da askeri üs kurabilir. Erdoğan, Azerbaycan'da bir Türk askeri üssü oluşturma olasılığı hakkında konuştu" başlıkları atıldı.

"GEREKLİ ADIMLARI ATARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da üs kurulabileceğini ifade etmesine ilişkin Kremlin'den de bir açıklama geldi. Rusya, Türkiye'nin Azerbaycan'da kurma potansiyeli olan askeri üssüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Kremlin yönetimi, Türkiye'nin bu hamlesi nedeniyle Rusya'nın kendi güvenliğini ve çıkarlarını teminat altına almak için adımlar atmasının gerekebileceğini savundu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, geçen yıl Azerbaycan ve Ermenistan'ın çatıştığı Güney Kafkasya'daki ortamı istikrarlaştırmak için Rusya'nın NATO üyesi Türkiye ile yakın iletişimde olduğunu ifade etti. Türkiye ve Azerbaycan bu hafta başında yaptıkları açıklamada askeri alandaki iş birliğini geliştireceklerini duyurmuşlardı.