Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın Bahçeli'yi Kabulü

Erdoğan'ın Bahçeli'yi Kabulü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi.

Erdoğan'ın Bahçeli'yi Kabulü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:50 Kaynak: AA
Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı Türkiye Oy Sayımına Kilitlenmişken Yapılan Zamlar Vatandaşın Cebini Yaktı Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 14:13:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın Bahçeli'yi Kabulü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]