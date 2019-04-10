Erdoğan'ın Bahçeli'yi Kabulü
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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