Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulü sona erdi
Son Dakika Güncel Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulü sona erdi

Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulü sona erdi

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü sona erdi.

Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulü sona erdi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkünde basına kapalı gerçekleşen kabulü, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da yer aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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