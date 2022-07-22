Erdoğan'ın çevirmeni Kavakcı, Kılıçdaroğlu'nun 'hanım kız' ifadesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarına 'çevirmen' olarak katılan Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab hakkında 'hanım kız'' ifadesini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak cephesinden tepkiler yükselmişti. Kılıçdaroğlu, bu ifadenin her ne kadar Anadolu'da yaygın şekilde kullanıldığını ve nezaket yüklü olduğunu ifade etse de Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab suç duyurusunda bulundu.

Kavakcı'nın avukatı Sezgin Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu görevi ifade eden müvekkilini hedef aldığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu duyurdu. Tunç'un paylaşımında yer verdiği suç duyurusu dilekçesinde, müvekkilinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde uluslararası ilişkiler uzmanı ve danışmanı olarak görev yaptığı, üniversite öğrenimini ise yurt dışında tamamladığı aktarıldı. Buna rağmen Kavakcı hakkında son zamanlarda, kamusal görev ve faaliyetleri nedeniyle aleyhinde sistematik kampanyalar yürütüldüğü ifade edilen dilekçede, nefret ve ayrımcılık söylemi içeren haber, sosyal medya paylaşımı ve yorumlarla kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildi. KAMU DAVASI AÇILMASINI TALEP ETTİLER Kılıçdaroğlu'nun da Kavakcı'nın kişilik haklarına saldırı oluşturan beyanlarda bulunduğu aktarılan dilekçede, "Şüphelinin, müvekkile karşı eylemleri nedeniyle 'tehdit', 'nefret' ve 'ayrımcılık', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine hakaret' ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz." ifadesi yer aldı. PAYLAŞIMLAR DİLEKÇEDE Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun Kavakcı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da yer verildi.

NE OLMUŞTU? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la görüşürken özel tercüman kullanmasını eleştirmişti. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı: "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır." "NEDEN BİR DIŞİŞLERİ MENSUBU GİRMİYOR DA ABD VATANDAŞI BİRİ GİRİYOR?" Kılıçdaroğlu daha sonra 'hanım kız' ifadesi nedeniyle hedef alanlara da şu yanıt vermişti: "Benim asıl eleştirdiğim nokta görüşmeye özel tercümanın girmesi. Ayrıca bildiğim kadarıyla ABD vatandaşı. Ben buna itiraz ettim. Bana yanıt olarak 'Anadili gibi İngilizce biliyor' diyorlar. Burada sorun İngilizce değil, İngilizce seviyesi değil. Neden bir Dışişleri mensubu girmiyor da ABD vatandaşı biri giriyor. Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı da değil."