Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi

Brezilya lideri Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentine gitti. Aşı yaptırmayan ve koronavirüs ile mücadele politikası tepki çeken Bolsonaro, şehirde gezerken aşı kısıtlamalarına takıldı.

DÜKKANA ALINMAYINCA SOKAKTA YEDİLER

Bolsonaro, New York'ta kapalı alanlarda yemek yiyebilmek için gereken en az bir doz aşı şartına uymadığı için ABD'deki ilk yemeğini sokak ortasında yemek zorunda kaldı. Başkan'ın aşı olmadığı için pizzacıya alınmadığı öğrenildi. Brezilya Turizm Bakanı Gil Machado, Bolsonaro ile heyetindeki diğer bakanların sokak ortasında pizza yiyip kola içerken çekilen bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

"AŞI OLMAYACAĞIM"

Bolsonaro geçen yıl aralıkta televizyonda verdiği bir röportajda "Aşı olmayacağım. Hayatımın tehlikede olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu benim sorunum, nokta" demişti.JairBolsonaro yine geçen yıl aşı olan son Brezilyalı olacağını ve kimseyi aşı yaptırmaya zorlamayacağını da söylemişti.

EN YÜKSEK İKİNCİ ÖLÜ SAYISI BREZİLYA'DA

Brezilya'da 585 binden fazla kişi pandemi yüzünden hayatını kaybetti. Bu, dünyadaki en yüksek ikinci ölü sayısı.