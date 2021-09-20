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Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler - Son Dakika

Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler

20.09.2021 12:06

Erdoğan, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmak için ABD'ye gitti. 100'den fazla devlet başkanının katılması beklenen BM Genel Kurulu içinse koronavirüs endişesi baş gösterdi. Bunun için katılımcılardan negatif test sonucu istendi, BM binası girişine aşı standı kuruldu. Ayrıca heyetlerin az sayıda kişi ile kurula gelmeleri talep edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları bu hafta başlıyor. Dünyanın dört bir yanından liderlerin katılacağı oturumlarda Covid-19 salgını, Afganistan'ın durumu ve küresel ısınmayla mücadele ele alınacak.

BİRÇOK LİDER KONUŞMA YAPACAK

Pandemi nedeniyle geçen yıl zirveye katılım sadece video mesajlar üzerinden olmuştu. Bu yıl ise, 21 Eylül'de başlayacak zirveye 193 ülke liderlerinin üçte biri yine video mesajı göndererek, diğerleri ise New York'a gelip Genel Kurul'da konuşma yapıp, ikili temaslarda bulunarak katılacak.

HEYETLERİN AZ SAYIDA OLMASI İSTENDİ

Ancak bu durum, koronavirüs ile ilgili endişeleri de ortaya çıkardı. Pandeminin etkilerinin yoğun bir şekilde görüldüğü ABD, ev sahibi olmasına rağmen, üye ülke liderlerini New York'a gelme konusunda teşvik edici bir tutum sergilemedi. Toplantılara katılacak ülke temsilcilerinin ise küçük heyetlerle New York'a gelmesi istendi.

BM BİNASI GİRİŞİNDE AŞI OLABİLECEKLER

New York kenti de salgının yayılmasını engellemek için ABD'ye gelen ve aşı olmayan delegelere BM binası dışında aşı olma fırsatı sunacak ve delegeler isterse Covid-19 testi de yaptırabilecek.

AŞISIZ BREZİLYA DEVLET BAŞKANI DA KURULA KATILACAK

Ancak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi genel kurula katılacak ancak aşı olmayan isimler endişeleri artırıyor. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmamasına rağmen BM Genel Kurulu'na katılacağını ve konuşma yapacağını açıklamıştı.

NEGATİF TEST SONUCU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

ABD'nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu'nun 'korona yayıcı' bir etkinlik olmasından endişe duyuyoruz. Bu olasılığı engellemek için tüm önlemleri almamız gerekiyor." ifadelerinde bulundu. BM Genel Kurulu için ABD'ye gelen tüm temsilcilerin ve devlet başkanlarının negatif koronavirüs testi gösterme zorunluluğu var.

Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler
Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler

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Son Dakika Güncel Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler - Son Dakika
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