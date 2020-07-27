Erdoğan'ın da tebrik ettiği 'şair imam' şiir kitabı çıkaracak - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, imamlık yapan Murat Tuğ (59), bugüne kadar 120 şiir yazdı. Çevresinde 'şair imam' olarak tanınan ve 'Bayrak' adlı şiiri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla arayarak tebrik ettiği

Tuğ, yazdığı şiirleri kitapta toplayacak.