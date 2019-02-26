Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın Doğum Günü MHP Seçim Bürosunda Kutlandı

Erdoğan'ın Doğum Günü MHP Seçim Bürosunda Kutlandı

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65'inci doğum günü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde MHP seçim iletişim merkezinde pasta kesilerek kutlandı.

Erdoğan'ın Doğum Günü MHP Seçim Bürosunda Kutlandı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65'inci doğum günü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde MHP seçim iletişim merkezinde pasta kesilerek kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapılan kutlamaya MHP Kadirli Belediye Başkanı ve aynı zamanda MHP- AK Parti Cumhur İttifakı adayı Dr. Ömer Tarhan, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ile Belediye ve İl Genel Meclis üyesi adaylarıyla partililer katıldı. Üzerinde "İyi ki doğdun Reis" yazılı doğum günü pastasını Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve MHP Kadirli Belediye Başkanı Dr.Ömer Tarhan beraber kestiler. Cenabı Allah sağlıklı uzun ömürler versin diyen Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün doğum günü. Allah uzun ömürler versin. Ülkemizi her türlü kötülüklerden korusun" dedi. AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günü. Bu münasebetle Kadirli Cumhur ittifakı seçim bürosunda bugün bir araya geldik. Ben sayın Cumhurbaşkanımıza Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Ülkemizin birliği için beraberliği için can siper hane şekilde gece gündüz çalışıyor. Cumhur ittifakının ilimize ve Kadirli ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız ülkemizin birliğimizin ve beraberliğimizin sigortası olduğunu düşünüyorum. Allah ona sağlıklı daha nice ömürler versin" şeklinde konuştu.

(Selçuk Şavran/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

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