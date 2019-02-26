Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı

Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı

26 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı. Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladığını açıklandı. Açıklamada ikilinin Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan Suriye konulu üçlü zirvenin İstanbul ayağını da ele aldığı ifade edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:06 Kaynak: İHA

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