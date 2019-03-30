Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın Ekibinden Özoğul İçin Anlamlı Video

Erdoğan'ın Ekibinden Özoğul İçin Anlamlı Video

52 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma ekibi, AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren kişiye karşı takındığı tavırla dikkati çeken Yusuf Özoğul'a destek için "İyi ki varsın Yusuf." mesajını içeren video hazırladı.

Erdoğan'ın Ekibinden Özoğul İçin Anlamlı Video, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma ekibi, AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren kişiye karşı takındığı tavırla dikkati çeken Yusuf Özoğul'a destek için "İyi ki varsın Yusuf." mesajını içeren video hazırladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın da yer aldığı videoda, katılımcılar Özoğul için "İyi ki varsın Yusuf." ifadelerini kullandı.

Videoda, AK Parti'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Sultangazi mitinginde vatandaşların "İyi ki varsın Yusuf." diyerek Özoğul'a destek verdikleri görüldü.

Ayrıca videonun sonunda Özoğul'un, kendisine gösterilen tepkiye karşılık "Eyvallah." dediği kare de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yusuf Özoğul ile görüşmesi sırasında kendisine hitaben söylediği "İyi ki varsın Yusuf." ifadesinin yer aldığı videoyu kişisel Twitter hesabından da paylaştı.

Erdoğan dün gece Yusuf Özoğul ile bir araya gelmiş ve bu sırada Özoğul'a "İyi ki varsın." demişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:42 Kaynak: AA

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