Erdoğan'ın Eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez'e yönelik sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Erdoğan'ın Eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez'e yönelik sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı

31.07.2022 08:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1980'de askeri operasyonla görevine son verilen Fatsa'nın sosyalist Belediye Başkanı Fikri Sönmez'i (Terzi Fikri) hedef alan sözleri CHP kanadını ayağa kaldırdı. Erdoğan'ın "Ah ah, bu Ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu Terzi Fikriyi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordum çok ödedi. Ama artık böyle bir şey yok" sözlerine başta Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba olmak üzere çok sayıda CHP'li tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada 1980'de askeri operasyonla görevine son verilen Fatsa'nın sosyalist Belediye Başkanı Fikri Sönmez'i hedef alan Erdoğan; "Hatırlarsanız yıllarca bu ülkeyi vesayet ve tek parti yönetimiyle milli iradeyi yok sayarak, darbelerle sürekli demokrasimizi budayarak, koalisyonlarla siyaseti felç ederek, ideolojik, etnik ve mezhebi gerilimlerle milli bünyemizi zayıflatarak, ah ah, aramızda benden büyük olan ablalarım, ağabeylerimiz var; o CHP'nin hani o karneyle benzin, ekmek dağıtılan dönemleri vardı ya.

"ONLARIN BEDELİNİ BENİM ORDUM ÇOK ÖDEDİ"

Elhamdülillah bizim iktidarımızda böyle bir şey var mı? Yok. Bunlar terörle canımıza ve huzurumuza kastettiler. Ama şimdi terörle mücadelede Gabar'da, Tendürek'te, terörün belini kırdık mı? Artık terör diye bir bela var mı? Ah ah, bu Ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu Terzi Fikriyi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordum çok ödedi. Ama artık böyle bir şey yok" ifadesini kullandı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ CHP KANADINI AYAĞA KALDIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Terzi Fikri olarak bilinen Fikri Sönmez'e yönelik sözleri CHP kanadını ayağa kaldırdı. İşte o tepkilerden bazıları;

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Erdoğan neye kime saldıracağını şaşırdı. 36 yıl önce yaşamını yitiren "ne yaptıysa halkı için, halkıyla birlikte yapan" Fikri Sönmez'i hedef alıyor. Terzi Fikri'nin mücadelesini halktan kopuk, emekçi düşmanı, Kenan Evren zihniyetinde birinin anlamasını beklemiyoruz.

Erdoğan'ın Eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez'e yönelik sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Erdoğan! Ordulu, halkı için halkıyla çalışan Terzi Fikrisini iyi tanır; birde talancı, halkını açlığa mahkum bırakırken zenginleşen AKP'yi daha iyi tanır. Karadenizli'nin fındığını bahçede bırakmasına sebep bu iktidar seçilmiş başkan Terzi Fikri'ye söz edecek hadde sahip değildir! "Halk için halk ile beraber" şiarıyla yapılan "fındıkta sömürüye son" mitingleri, bir avuç tefecinin boyunduruğu altında ezilen fındık üreticilerinin direnişine ve birçok kazanımına vesile oldu. Ne mutlu ses veren, söz katan, emek koyan Terzi Fikri'ye!

Erdoğan'ın Eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez'e yönelik sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı
Erdoğan'ın Eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez'e yönelik sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Ülkenin kaynaklarını beşli çeteye peşkeş çekenler, "Ben ne yaptıysam halkım için, halkımla beraber yaptım" diyen Terzi Fikri'ye çıkıp laf söylüyor!

Erdoğan'ın Eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez'e yönelik sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı

CHP PM Üyesi Eren Erdem: Terzi Fikri kim, siz kim… 12 Eylül zindanlarında işkence gören Terzi Fikri, halka adanmış bir ömürdür. Birde tabi 12 Eylül'ün zihniyetinin günümüz savunucuları var. Onların Terzi Fikri'ye saldırması doğaldır. Çiftçinin, köylünün başkanı Terzi Fikri'ye selam olsun…

Erdoğan'ın Eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez'e yönelik sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı

FİKRİ SÖNMEZ KİMDİR?

1938'de Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı köyünde doğdu. Yoksul bir çocukluk geçirdi. İlkokul sonrası bir terzinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. 1960'larla birlikte Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu ve aktif siyasete başladı. TİP'in Fatsa'daki örgütlenmesi için çalıştı. Dev-Genç'le birlikte 6. Filo'ya karşı eylemlerde yer aldı. 1972'de THKP-C davasından yargılandı. Mahir Çayan ve yanındakilerin Maltepe Askeri Cezaevi'nden kaçışı sonrası Karadeniz'e geçmelerine yardımcı olmakla suçlandı. 2 yıl kadar tutuklu yargılandıktan sonra 1974'te afla serbest kaldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Fikri Sönmez, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'ın Eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez'e yönelik sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın Eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez'e yönelik sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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