Erdoğan'ın F-16 resti Yunan basınında manşetleri süsledi: Miçotakis'in silinişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"FETÖ'NÜN AVRUPA'YA GİDİŞ GÜZERGAHI YUNANİSTAN DEĞİL Mİ?"

Erdoğan ABD Kongresi'nde Türkiye düşmanı konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e sert sözlerle yüklenerek, "Her şeyden önce terör örgütlerinin insanlığın güvenliği için bir NATO'da yer almasını biz kabullenemeyiz dedik. Bu yanlışı Türkiye, Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde biliyorsunuz Türkiye o zaman onlara desteği vermişti. Ve ne oldu, şu anda bu Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde? FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi?

"ABD HERHALDE MİÇOTAKİS'İN AĞZINA BAKARAK KARARINI VERMEYECEKTİR"

Şimdi biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz. F-16'lar konusunda da öyle zannediyorum ki Amerika, herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir" dedi.

"MİÇOTAKİS'İN SİLİNİŞİ"

Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetlerine taşıdı. Erdoğan'ın Miçotakis ile ilgili sözlerine yer veren Proto Thema gazetesi, Türkiye'den gelen açıklamaları 'Erdoğan: Miçotakis'in silinişi, ABD'de veto' başlığını kullandı.

Skai televizyonunun internet sitesinde tercih edilen başlık, 'Türk provokasyonlarında artış: Erdoğan'ın Miçotakis'e karşı yanılgısı, Ege ve Batı Trakya'da baskı' oldu.

Eleftherostypos gazetesi, 'Diplomatik nakavttan sonra Erdoğan'ın yanılsaması' gibi sınırları aşan bir başlık kullandı.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Yunan Kathimerini gazetesi, 'Benim için Miçotakis yok' başlığıyla verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiryakos Miçotakis'i ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle kişisel olarak suçladığını ve tonunu sertleştirdiğini yazdı. Kathimerini'deki analiz yazısında ise Erdoğan'ın sert hitabetine geri döndüğü ve ABD ile çetin bir pazarlık aradığı ileri sürüldü. Gazeteye göre, karşı saldırıya geçen Türk lider Yunanistan'a karşı tüm suçlamaları masaya yaydı. Bir başka Yunan gazetesi To Vima'nın başlığı 'Erdoğan'dan aşırı saldırı: Artık benim için Miçotakis yok' oldu. Gazete, Türkiye liderinin Yunanistan Başbakanı'na karşı zehir zemberek açıklamalar yaptığını belirtti.

"BÜYÜK MEYDAN OKUMA"

Yunan Ethnos gazetesi de gelişmeyi, "Erdoğan'dan büyük meydan okuma: "'Benim için Miçotakis artık yok, onunla bir daha konuşmayacağım'" ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

Yunan Proto Thema gazetesi de benzer ifadelerle haberi görerek, "Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük meydan okuma: 'Miçotakis artık benim için yok'" ifadelerini kullandı.

CNN YUNANİSTAN: DENİZDE VE HAVADA GERGİNLİK

CNN Yunanistan'da 'Türk-Yunan ilişkilerinde gerilim: Erdoğan Miçotakis'e karşı öfkeli, denizde ve havada gerginlik' başlığıyla sunduğu haberinde, Ankara'dan gelen açıklamaların yanı sıra iki ülkenin savaş uçaklarının Ege Denizi üstünde karşı karşıya geldiğini yazdı. CNN Yunanistan, Türk jetlerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da Yunan hava sahasına girdiğini ileri sürdü. Ta Nea gazetesi, okurlarının karşısına 'Keskin saldırı! Erdoğan'dan Başbakan'a karşı ateş: Miçotakis artık benim için yok' başlığıyla çıktı.