Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın 'F-35'i uluslararası tahkim mahkemesine götürürüz' çıkışı mümkün mü ? Anlaşma ne diyor?
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Erdoğan'ın 'F-35'i uluslararası tahkim mahkemesine götürürüz' çıkışı mümkün mü ? Anlaşma ne diyor?

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD ile yaşanan F-35 gerilimine ilişkin "meseleyi uluslararası tahkim mahkemesine götürürüz.” açıklaması geldi. Peki, Türkiye bu ihtilafı uluslararası tahkime taşıyabilir mi? Anlaşma ne diyor?

Erdoğan'ın 'F-35'i uluslararası tahkim mahkemesine götürürüz' çıkışı mümkün mü ? Anlaşma ne diyor?, System.String[]
Amerikan yönetimi, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkaracağını açıkladı. İki ülke arasında müzakereler devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, "F-35 projesi için zaten 1,25 milyar doları ödedik. Eğer öyle yanlış bir hamlede bulunurlarsa meseleyi uluslararası tahkim mahkemesine götürürüz. Şimdiye kadar yaptığımız ödemeleri geri isteriz." açıklaması geldi. Peki, Türkiye bu ihtilafı uluslararası tahkime taşıyabilir mi? Anlaşma şartları buna izin veriyor mu?

TBMM'de 22 Mayıs 2008 tarihinde onaylanan 5764 numaralı "Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli İyileştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Buna Dair Mali Yönetim Esasları Dokümanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun" anlaşmanın maddelerini içeriyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:23 
Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Dünya
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