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Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı

12.12.2021 14:01
Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaymakamlık binasının girişinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp, hakarette bulunduğu ifade edilen şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Ereğli ilçesinde kaymakamlık binasının girişinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını alıp yere attığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.Ç. tutuklandı.

NÖBETÇİ HAKİMLİKTE TUTUKLANDI

Önceki gün Ereğli Kaymakamlığı'na giden A.Ç, binanın giriş kısmında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını alıp yere attı. A.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.Ç., adliyeye sevk edildi. A.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hisarcık, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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