Erdoğan'ın Gençlik Merkezi Teklifini BM Üyeleri Merak Ediyor" - New

DİLDAR BAYKAN - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Birleşmiş Milletler BM ) Gençlik Kuruluşunun bir an önce tesis edilmesi ve merkezinin de İstanbul olmasına yönelik teklifine ilişkin, "Bir kez daha gördük ki bu teklif BM üyelerini heyecanlandırmış ve akıbetini herkes merak ediyor, bizlere soruyor." dedi.Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Gençlik Forumu'nun açılış töreni için ABD 'nin New York kentinde bulunan Kıran, New York'taki temaslarını ve Türk gençliği ile ilgili görüşlerini AA muhabirine değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 73. BM Genel Kurulu açılışında BM Gençlik Kuruluşu'nun bir an önce tesis edilmesi ve merkezinin de İstanbul olması teklifinde bulunduğunu anımsatan Kıran, "Bir kez daha burada gördük ki bu teklif, BM üyelerini heyecanlandırmış ve akıbetini herkes merak ediyor, bizlere soruyor." ifadelerini kullandı.Kıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın teklifinin ardından, Gençlik Merkezi sürecinin BM sistemi içerisinde tartışılmaya başlandığını, önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 'e konuya ilişkin mektup yazdığını, daha sonra da Guterres'in cevaben "teklife çok sıcak baktıklarını" söylediğini, böylelikle sürecin hızlanmış olduğunu anlattı.ECOSOC'da 2019 gençlik gündemi tartışılırken Türkiye'nin de bu gündeme aktif katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladıklarını dile getiren Kıran, şöyle devam etti:"ECOSOC'da, BM Gençlik Merkezine İstanbul'un ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu, İstanbul'un buna çok yakıştığını, özellikle yeni İstanbul Havalimanı ile birlikte İstanbul'un o kavşak noktası konumunun daha da güçlendiğini, doğu ve batı arasında bir sentez olduğunu, İstanbul'da farklı kültür ve medeniyetlerin barış içerisinde yüzlerce yıldır bir arada yaşadığını ve İstanbul'un dünya gençliğine verebileceği çok anlamlı mesajlar olacağını ifade ettik."Kıran, Türk gençliğinin dünya gençliğine yapabileceği birçok katkı olduğunu vurgulayarak, "Bugün, dünya gençliği, Filistin Saraybosna gençliği gözünü ve gönlünü tamamen Türkiye'deki akranlarına yöneltmiş durumda. Bu gençler, Türk gençliğinden çıkacak duyarlı bir davranışa, sorumlu bir eyleme bakıyor." diye konuştu. Kıran, Türk gençliğinin hem Türkiye'nin hem de dünyanın içinden geçtiği badirelerde son derece örnek, cesur ve kahramanca bir mücadele içinde olduğunun altını çizdi.Türk gençlerinin tarihte de kahramanca duruş sergilediğini belirten Kıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk gençliğine olan güveni sayesinde gençliğin çok büyük bir özgüven içerisinde, dünyanın hak ve adalet ekseninde ilerlemesi, hiçbir köşesinde hiçbir gencin mazlum ve mahrum kalmaması noktasında çok örnek ve sorumlu mücadeleler gösterdiğine işaret etti."BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, haziranda Türkiye'yi ziyaret edecek"BM'deki temasları kapsamında BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile de ikili bir görüşme yaptığını dile getiren Kıran, "Mülteciler günü yaklaşıyor haziran ayında, Grandi'nin o kapsamda Türkiye'ye bir ziyareti olacak. Orada da yine Türkiye'nin mültecilere yönelik öncü ve örnek çabaları dünyaya duyurma noktasında önemli bir çabamız olacak." dedi.Kıran, Türkiye'nin dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu hatırlatarak, Grandi'nin bu noktada çok sorumlu ve duyarlı bir çabası olduğunu kaydetti. Türkiye'nin mültecilere yönelik sorumlu, duyarlı tavırlarının BM içerisinde ne kadar takdir edildiğini Grandi'nin bizzat vurguladığını söyleyen Kıran, Türkiye'nin bu konudaki çabalarının devam edeceğini belirtti."Türkler, Amerika 'nın sosyo ekonomik hayatına çok ciddi katkılarda bulunuyor"New York'ta Türk toplumunun önde gelenleri, iş insanları ve Doktor Mehmet Öz ile de bir araya geldiğini dile getiren Kıran, "Buradaki Türk toplumu Amerika'nın sosyo ekonomik hayatına çok ciddi katkılarda bulunuyor. Her biri gerçekten vatanlarından binlerce kilometre ötede de olsa ülkelerine olan sevdaları, ülkelerine ve milletlerine olan sevgileri takdire şayan." görüşünü paylaştı.Kıran, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş ile New York'taki Türk toplumunun dayanışmasının kurumsallaştırılarak, seslerinin daha yüksek çıkması noktasında istişarelerde bulunduklarının altını çizerek, "İnşallah burada iş insanları arasında bir çatı kuruluşu kurmak suretiyle bu güç birliğinin buradaki Türk Amerikan toplumunu daha da güçlendireceğini vurguladık." şeklinde konuştu."Türkevi binamızla burada insanlığa, dünyaya çok güçlü bir mühür vurmuş olacağız"BM Genel Merkezinin karşısında yapımı devam eden Türkevi Binasına yaptığı ziyareti de "heyecan verici" olarak niteleyen Kıran, binanın kaba inşaatının tamamlandığını ve içerisindeki tefrişatın başlaması kapsamındaki incelemelerini yaptığını anlattı.Kıran, "İnşallah en kısa sürede planlandığı şekilde tamamlanıp cumhurbaşkanımızca açıldıktan sonra, Türkiye'nin bir nişanesi olarak Türkevi binamızla burada insanlığa, dünyaya çok güçlü bir mühür vurmuş olacağız. İçerisinde insanlığa huzur ve barış getirecek projeleri bu binadan gerçekleştireceğiz." temennisini paylaştı.