Erdoğan'ın 'güvence' ifadesine rağmen ABD'den S-400 yaptırımı sinyali
1 saat önce
ABD'li kaynaklar, Washington yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın S-400'ler nedeniyle yaptırım olmayacağı yönünde güvence verdiği ifadesine rağmen Ankara'ya yaptırım uygulamakta kararlı olduğunu dile getirdi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:37
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