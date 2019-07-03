Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın 'güvence' ifadesine rağmen ABD'den S-400 yaptırımı sinyali
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Erdoğan'ın 'güvence' ifadesine rağmen ABD'den S-400 yaptırımı sinyali

1 saat önce

ABD'li kaynaklar, Washington yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın S-400'ler nedeniyle yaptırım olmayacağı yönünde güvence verdiği ifadesine rağmen Ankara'ya yaptırım uygulamakta kararlı olduğunu dile getirdi

Erdoğan'ın 'güvence' ifadesine rağmen ABD'den S-400 yaptırımı sinyali, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye arasında Japonya'daki G20 Zirves'nde 'uzlaşıldığı mesajları verilen' S-400 yaptırımı konusunda Washinton'un kararlı olduğu belirtiliyor.

Amerikalı hükümet yetkilileri, Washington yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın güvence verdiği ifadesine rağmen Ankara'ya yaptırım uygulamaya hazırlandığını dile getirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:37 
Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Ankara, Dünya
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