Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı
Son Dakika Politika Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı

Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı

33 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdiği ana ilişkin görseller, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdiği ana ilişkin görseller, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Erdoğan, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması direktifini, telefonla görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'a verdi. Erdoğan'ın Akar'la telefonla konuştuğu ve bilgi alarak harekatın başlaması emrini verdiği ana ilişkin görseller, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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