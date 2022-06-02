Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan Kabine toplantısının ardından verdiği askeri harekat sinyalinin detaylarını AK Parti'nin dünkü grup toplantısında verdi.
Yeni bir sürece girildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de teröristlerden arındırılacak iki bölgenin Tel Rıfat ve Münbiç olduğunu ilk kez duyurdu.
Öte yandan Erdoğan'ın Suriye'ye düzenlenecek yeni harekatın sinyalini vermesi bu iki bölgede de hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla Türkiye'nin olası bir operasyonuna binlerce savaşçıyla destek vereceğini ifade eden Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tatbikat ve eğitimlere başladı.
Suriye Milli Ordusu İkinci Kolordu Komutanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu 2000 askerin katıldığı tatbikatta, senaryo olarak terör örgütü PKK'nın işgali altındaki bir bölgeye yoğun atışlar gerçekleştirildi. Askerlerin gerçekleştirdiği tatbikata havan topları, tank atışları ve silah sesleri de eşlik etti.
Gerçek silah ve mühimmatların kullanıldığı eğitim sırasında terör örgütü üyelerinin kullandığı ve üzerinde uçak savar bulunan bir araç da tanksavar füzeleriyle imha edildi.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası Tel Rıfat ve Münbiç'te hareketlilik! Suriye Milli Ordusu tatbikatlara başladı - Son Dakika