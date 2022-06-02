Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası Tel Rıfat ve Münbiç'te hareketlilik! Suriye Milli Ordusu tatbikatlara başladı - Son Dakika
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Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası Tel Rıfat ve Münbiç'te hareketlilik! Suriye Milli Ordusu tatbikatlara başladı

02.06.2022 11:23
Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası Tel Rıfat ve Münbiç'te hareketlilik! Suriye Milli Ordusu tatbikatlara başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni harekat sinyalinin ardından hedef olarak açıkladığı Suriye'deki iki bölge; Tel Rıfat ve Münbiç'te hareketlilik başladı. Türkiye'nin olası operasyonuna destek vereceğini geçtiğimiz hafta duyuran Suriye Milli Ordusu, 2000 askerle bölgede tatbikat ve eğitimlere başladı. Askerlerin senaryo gereği terör örgütü PKK'nın elindeki bir bölgeyi temizleme çalışmaları kameralara anbean yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan Kabine toplantısının ardından verdiği askeri harekat sinyalinin detaylarını AK Parti'nin dünkü grup toplantısında verdi.

HEDEFTEKİ İKİ BÖLGEYİ İLK KEZ DUYURDU

Yeni bir sürece girildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de teröristlerden arındırılacak iki bölgenin Tel Rıfat ve Münbiç olduğunu ilk kez duyurdu.

SURİYE MİLLİ ORDUSU TATBİKATLARA BAŞLADI

Öte yandan Erdoğan'ın Suriye'ye düzenlenecek yeni harekatın sinyalini vermesi bu iki bölgede de hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla Türkiye'nin olası bir operasyonuna binlerce savaşçıyla destek vereceğini ifade eden Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tatbikat ve eğitimlere başladı.

HAVAN TOPLARI VE TANKLAR DA KULLANILDI

Suriye Milli Ordusu İkinci Kolordu Komutanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu 2000 askerin katıldığı tatbikatta, senaryo olarak terör örgütü PKK'nın işgali altındaki bir bölgeye yoğun atışlar gerçekleştirildi. Askerlerin gerçekleştirdiği tatbikata havan topları, tank atışları ve silah sesleri de eşlik etti.

TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI ARAÇ FÜZELERLE VURULDU

Gerçek silah ve mühimmatların kullanıldığı eğitim sırasında terör örgütü üyelerinin kullandığı ve üzerinde uçak savar bulunan bir araç da tanksavar füzeleriyle imha edildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

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