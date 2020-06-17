Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 15 Temmuz - Son Dakika

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya Müzesi'nde Fetih Suresi okunması sonrası Yunanistan'ın küstah açıklamalarda bulunmasıyla Türkiye ile Yunanistan arasında egemenlik tartışmaları gün yüzüne geldi. Yunan heyetinin tüm had bilmez açıklamalarına karşın Türkiye, Ayasofya'nın tapusunun burada olduğunu, mülkiyet hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.

2 TEMMUZ'DA KARAR ALINACAK

Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için gerekli düzenlemeleri yapıp Danıştay'a taşınmak üzere kurmaylarına talimat verdi.

Konu Danıştay'a taşındı. 2 Temmuz'da Ayasofya'nın akıbetine ilişkin karar alınacak.