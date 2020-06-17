Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 15 Temmuz - Son Dakika

Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 15 Temmuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılması için başlattığı hukuki çalışmalarda sona yaklaştı. Erdoğan kurmaylarıyla yaptığı toplantıda "Ayasofya Camii için 2 Temmuz'da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız" dedi. Toplantıda ise ilk namazın 15 Temmuz'da kılınması yönünde tavsiyede bulunuldu.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya Müzesi'nde Fetih Suresi okunması sonrası Yunanistan'ın küstah açıklamalarda bulunmasıyla Türkiye ile Yunanistan arasında egemenlik tartışmaları gün yüzüne geldi. Yunan heyetinin tüm had bilmez açıklamalarına karşın Türkiye, Ayasofya'nın tapusunun burada olduğunu, mülkiyet hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.
2 TEMMUZ'DA KARAR ALINACAK
Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için gerekli düzenlemeleri yapıp Danıştay'a taşınmak üzere kurmaylarına talimat verdi.
Konu Danıştay'a taşındı. 2 Temmuz'da Ayasofya'nın akıbetine ilişkin karar alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 07:25
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