Erdoğan'ın İdlib çıkışına Kremlin'den yanıt: 'Yükümlülüklerimize tamamıyla uyuyoruz'

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'ya İdlib konusunda yönelttiği eleştirilere yanıt geldi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye ile Soçi'de vardığı anlaşmalara riayet ettiğini belirterek, "Rusya, İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine dair yükümlülüklerine tümüyle uyuyor." dedi.