Erdoğan'ın İdlib çıkışına Kremlin'den yanıt: 'Yükümlülüklerimize tamamıyla uyuyoruz' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'ın İdlib çıkışına Kremlin'den yanıt: 'Yükümlülüklerimize tamamıyla uyuyoruz' - Son Dakika Dünya

Erdoğan'ın İdlib çıkışına Kremlin'den yanıt: 'Yükümlülüklerimize tamamıyla uyuyoruz'

6 saat önce

Erdoğan'ın İdlib çıkışına Kremlin'den yanıt: 'Yükümlülüklerimize tamamıyla uyuyoruz'

Erdoğan'ın İdlib çıkışına Kremlin'den yanıt: 'Yükümlülüklerimize tamamıyla uyuyoruz', System.String[]

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'ya İdlib konusunda yönelttiği eleştirilere yanıt geldi.


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye ile Soçi'de vardığı anlaşmalara riayet ettiğini belirterek, "Rusya, İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine dair yükümlülüklerine tümüyle uyuyor." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Moskova, Rusya, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:52 
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