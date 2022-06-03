Erdoğan'ın imzasıyla 5 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre YÖK'te 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi. 5 üniversiteye ise yeni rektör atandı.

YÖK'TEKİ GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre;YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in görevlerine son verildi.

YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçildi. Söz konusu kararlar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin 1/b bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.

5 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Öte yandan yayımlanan atama kararlarına göre, 5 üniversiteye yeni rektör atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;

Söz konusu atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.