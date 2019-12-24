Erdoğan'ın Johnson'la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan'ın Johnson'la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili... - Son Dakika

Erdoğan'ın Johnson'la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili...

6 saat önce

Erdoğan'ın Johnson'la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan'ın Johnson'la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili..., System.String[]

Erdoğan'ın Johnson'la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Suriye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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