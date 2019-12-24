Erdoğan'ın Johnson'la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili... - Son Dakika

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Erdoğan'ın Johnson'la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili...
6 saat önce
Erdoğan'ın Johnson'la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:44 Kaynak: AA
Erdoğan'ın Johnson'la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
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