Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın 'kapıları açarız' çıkışına AB'den yanıt: Mülteciler şantaj amaçlı kullanılamaz
Son Dakika Dünya Erdoğan'ın 'kapıları açarız' çıkışına AB'den yanıt: Mülteciler şantaj amaçlı kullanılamaz

Erdoğan'ın 'kapıları açarız' çıkışına AB'den yanıt: Mülteciler şantaj amaçlı kullanılamaz

19 dakika önce

Erdoğan'ın kapıları açarız çıkışına Tusk'tan yanıt: Mülteciler silah gibi kullanılamaz

Erdoğan'ın 'kapıları açarız' çıkışına AB'den yanıt: Mülteciler şantaj amaçlı kullanılamaz, System.String[]

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, mültecilerin şantaj amaçlı silah gibi kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.


Tusk, resmi temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs Rum Yöntemi yetkilileriyle bir araya geldi.

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Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:21 
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