Erdoğan'ın 'kapıları açarız' çıkışına AB'den yanıt: Mülteciler şantaj amaçlı kullanılamaz
19 dakika önce
Erdoğan'ın kapıları açarız çıkışına Tusk'tan yanıt: Mülteciler silah gibi kullanılamaz
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, mültecilerin şantaj amaçlı silah gibi kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Tusk, resmi temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs Rum Yöntemi yetkilileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:21
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