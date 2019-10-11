Erdoğan'ın 'kapıları açarız' çıkışına AB'den yanıt: Mülteciler şantaj amaçlı kullanılamaz
1 saat önce
Erdoğan'ın kapıları açarız çıkışına Tusk'tan yanıt: Mülteciler silah gibi kullanılamaz.
Erdoğan'ın kapıları açarız çıkışına Tusk'tan yanıt: Mülteciler silah gibi kullanılamaz
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:02
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