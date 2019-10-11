Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın 'kapıları açarız' çıkışına AB'den yanıt: Mülteciler şantaj amaçlı kullanılamaz
Son Dakika Dünya Erdoğan'ın 'kapıları açarız' çıkışına AB'den yanıt: Mülteciler şantaj amaçlı kullanılamaz

Erdoğan'ın 'kapıları açarız' çıkışına AB'den yanıt: Mülteciler şantaj amaçlı kullanılamaz

1 saat önce

Erdoğan'ın kapıları açarız çıkışına Tusk'tan yanıt: Mülteciler silah gibi kullanılamaz.

Erdoğan'ın kapıları açarız çıkışına Tusk'tan yanıt: Mülteciler silah gibi kullanılamaz

Erdoğan'ın 'kapıları açarız' çıkışına AB'den yanıt: Mülteciler şantaj amaçlı kullanılamaz

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:02 
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