Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabulü başladı
Son Dakika Güncel Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabulü başladı

Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabulü başladı

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.

Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabulü başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 17.15'te başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:22 Kaynak: AA
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