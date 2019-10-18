Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabulü başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:22 Kaynak: AA
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