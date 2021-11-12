Erdoğan'ın katılacağı "Türk konseyi 8. Zirvesi" Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek - Son Dakika

TÜRK Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 8. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek.

"Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temalı zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban katılacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılan Türkmenistan'ı temsil edecek. Zirvede, Türk Konseyi'nin isminin 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştirilmesi ve önümüzdeki 20 yıla matuf Vizyon Belgesi'nin kabul edilmesi dahil, teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararların alınması bekleniyor.

Dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçeceği zirvede, işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesine ilişkin konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle ayrıca, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirve Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulunan Fatin Rüştü Zorlu Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle başlayacak. Akşam saatlerinde zirvenin ardından bir basın toplantısı gerçekleştirilecek.