ERDOĞAN'IN 'KİLO VERMELİSİN' DEDİĞİ FENOMEN FEVZİ, DİYETİSYENE GİTTİ - Son Dakika
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ERDOĞAN'IN 'KİLO VERMELİSİN' DEDİĞİ FENOMEN FEVZİ, DİYETİSYENE GİTTİ

15.12.2022 11:32

SAMSUN'da rapçi Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını kendine özgü yorumlayıp, videoları ile milyonlara ulaşan Fevzi Kaan Türker (12), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kilo vermelisin' tavsiyesine uyarak, diyetisyene başvurdu.

SAMSUN'da rapçi Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını kendine özgü yorumlayıp, videoları ile milyonlara ulaşan Fevzi Kaan Türker (12), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kilo vermelisin' tavsiyesine uyarak, diyetisyene başvurdu. Erdoğan'ın karşısında performans sergileyip, sahneden indikten sonra bir süre sohbet eden Türker, "Çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımız, 'Kiloları vereceğiz' dedi. Ben de diyetisyene gittim. Şu an 72 kiloyum, bunu 55-60'a düşüreceğiz" dedi.

Pandemi döneminde babasına ait org eşliğinde, rapçi Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını kendine özgü yorumlayıp, kayda alan Fevzi Kaan Türker, sosyal medyada 500 bine yakın takipçiye ulaştı. Çektiği videolar milyonlarca kez izlenen Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'ta geldiği Samsun'da gençlik buluşmasına katılıp, org çalıp, şarkı söyledi. Performansı sırasında "Seninle mezara kadar başkanım", "Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara" diyen Türker, salonda alkışlandı. Daha sonra sahneden inen Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Erdoğan, Türker'e 'Kilo vermelisin' tavsiyesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisi sonrası Fevzi Kaan Türker, diyetisyene başvurdu.

'ÇOK HEYECANLANDIM, ÇOK MUTLUYUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında sergilediği performansı anlatan Fevzi Kaan Türker, "Çok mutluyum. Cumhurbaşkanı'na karşı şarkı söyleyince elim ayağıma dolandı. Çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımız, 'Kiloları vereceğiz' dedi. Ben de diyetisyene gittim. Şu an 72 kiloyum, bunu 55-60'a düşüreceğiz inşallah. Sanatımda ilerleyip, daha iyi yerlerde olmak istiyorum. Beni seven de var sevmeyen de var. Beni sevenlere selam olsun, onları seviyorum? dedi.

'KİLOLARI FRENLEYİN' TAVSİYESİ

Müzisyen baba Hakan Türker de "Buluşmamız önceden planlanan bir şey değildi. Bizim için bir saat içerisinde gerçekleşen sürpriz oldu. Fevzi'nin kilolarına biraz değindi. Çok iştahlı olduğunu söyledim. Fevzi de iştahlı olduğunu söyledi. 'Bunu bir frenlememiz lazım. En kısa zamanda diyetisyene git' dedi. Biz de diyetisyene gittik. Fevzi'nin artık bir diyetisyeni var. Bundan sonra zayıflama yolunda ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Anne Tuğba Türker ise "Cumhurbaşkanımız çok güzel öğütlerde bulundu. Şarkı söylemesi ile org çalmasının çok güzel şeyler olduğunu ama derslerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Fevzi'ye ve bana 'Annesi biraz kilo vermemiz gerekiyor. Bir diyetisyene götürmeniz gerekiyor' dedi. Biz de Fevzi'yi diyetisyene götürdük" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Fevzi Kaan Türker, Samsun, Sefo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERDOĞAN'IN 'KİLO VERMELİSİN' DEDİĞİ FENOMEN FEVZİ, DİYETİSYENE GİTTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ERDOĞAN'IN 'KİLO VERMELİSİN' DEDİĞİ FENOMEN FEVZİ, DİYETİSYENE GİTTİ - Son Dakika
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