Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın Kısıklı'daki Evinin Önünde Toplanmaya Başladılar -1

Erdoğan'ın Kısıklı'daki Evinin Önünde Toplanmaya Başladılar -1

1 saat önce

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHAİstanbul'da oy sayma işlemi sürerken bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı.

Erdoğan'ın Kısıklı'daki Evinin Önünde Toplanmaya Başladılar -1, System.String[]
Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

İstanbul'da oy sayma işlemi sürerken bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Evin önündeki kaldırımda toplanan bazı kişiler, ellerinde Türk ve AK Parti bayrakları ile Erdoğan'ın posterini salladıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kısıklı'da toplananlar

-Ellerindeki bayrakları sallamaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:18 Kaynak: DHA

İstanbul, Kısıklı, Güncel
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