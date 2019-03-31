Erdoğan'ın Kısıklı'daki Evinin Önünde Toplanmaya Başladılar -1
1 saat önce
Ramazan EĞRİ / İstanbul DHAİstanbul'da oy sayma işlemi sürerken bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı.
Ramazan EĞRİ/ İstanbul
DHA
İstanbul'da oy sayma işlemi sürerken bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Kısıklı
'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Evin önündeki kaldırımda toplanan bazı kişiler, ellerinde Türk ve AK Parti
bayrakları ile Erdoğan'ın posterini salladıkları görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Kısıklı'da toplananlar
-Ellerindeki bayrakları sallamaları
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:18 Kaynak: DHA
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