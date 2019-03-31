Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın Kısıklı'daki Evinin Önünde Toplanmaya Başladılar -1

Erdoğan'ın Kısıklı'daki Evinin Önünde Toplanmaya Başladılar -1

42 dakika önce

İSTANBUL'da oy sayma işlemi sürerken bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı.

Erdoğan'ın Kısıklı'daki Evinin Önünde Toplanmaya Başladılar -1, System.String[]
İSTANBUL'da oy sayma işlemi sürerken bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Evin önündeki kaldırımda toplanan bazı kişiler, ellerinde Türk ve AK Parti bayrakları ile Erdoğan'ın posterini salladıkları görüldü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:22 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Kısıklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sandığından 166 Oyla Binali Yıldırım Birinci Çıktı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:04:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın Kısıklı'daki Evinin Önünde Toplanmaya Başladılar -1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]