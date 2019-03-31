Erdoğan'ın Kısıklı'daki Evinin Önünde Toplanmaya Başladılar -1
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İSTANBUL'da oy sayma işlemi sürerken bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı.
İSTANBUL'da oy sayma işlemi sürerken bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Evin önündeki kaldırımda toplanan bazı kişiler, ellerinde Türk ve AK Parti bayrakları ile Erdoğan'ın posterini salladıkları görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:22 Kaynak: DHA
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